19-Jährige in Augsburg vermisst – Wo ist Antonia M.?

Seit dem gestrigen Donnerstag (02.03.2023) gegen 19.30 Uhr wird die 19-jährige Antonia Mößner vermisst.



Sie befand sich zur Behandlung in einem Krankenhaus in Augsburg. Frau Mößner könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Frau Mößner wird wie folgt beschrieben: 1,80 cm groß, schlank, blond-graue Haare, Kurzhaarschnitt, dunkel gekleidet, schwarzer langer Anorak.

Wer hat Frau Mößner seit gestern gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort zu machen? Zeugen werden geben sich direkt bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Tel. 0821/323-2610 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.