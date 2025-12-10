Newsletter
19-Jährige vereitelt Exhibitionist während Zugfahrt nach Lichtenfels, Täter festgenommen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-Jährige vereitelt Exhibitionist während Zugfahrt nach Lichtenfels, Täter festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, dem 9. Dezember, ereignete sich ein Vorfall im Regionalexpress von Hochstadt am Main in Richtung Lichtenfels. Eine 19-jährige Frau wurde Opfer einer Belästigung durch einen männlichen Mitreisenden.

Unangenehmer Vorfall während der Zugfahrt

Während der Fahrt setzte sich ein junger Mann neben die Frau und begann, an seinem Glied zu manipulieren. Die junge Frau reagierte schnell und wählte den Polizeinotruf. Zudem informierte sie andere Reisende über das Verhalten des Mannes.

Festnahme in Lichtenfels

Bei der Ankunft in Lichtenfels stieg der Tatverdächtige aus dem Zug. Mutige Reisende hielten den 32-jährigen Syrer bis zum Eintreffen der Polizei fest, woraufhin Beamte der Bundespolizei und der bayerischen Landespolizei den Mann verhafteten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vorerst freigelassen. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

Sicherheitstipps der Bundespolizei

Die Bundespolizei weist auf ihre Präventionskampagne zum sicheren Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Weitere Informationen und Tipps finden sich auf ihrer Webseite unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/junge-leute/sicher-unterwegs/mit-bus-und-bahn/. Bei Belästigungen sollten Betroffene sofort reagieren und andere Fahrgäste informieren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

