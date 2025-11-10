Newsletter
Montag, November 10, 2025
13.3 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-Jähriger bei Verkehrsunfall in Grünwald verletzt und alkoholisiert – Ermittlungen laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 09.11.2025, ereignete sich gegen 03:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Grünwald, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 19-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit, wohnhaft im Landkreis München, verlor die Kontrolle über seinen Audi auf der Gabriel-von-Seidl-Straße in Fahrtrichtung Kaiser-Ludwig-Straße.

Unfallursache und Verletzungen

Nach der Einmündung zum Forstweg geriet das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn und kollidierte frontal mit dem Zaun eines angrenzenden Anwesens. Der Aufprall schleuderte das Auto zurück auf die Straße, wo es zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen am Unfallort

Vor Ort ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung des Fahrers, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall wurden sowohl der Pkw als auch die Umzäunung und die Fassade eines weiteren Anwesens erheblich beschädigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Untersuchungen aufgenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel