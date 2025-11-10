19-Jähriger bei Verkehrsunfall in Grünwald verletzt und alkoholisiert – Ermittlungen laufen

Am Sonntag, den 09.11.2025, ereignete sich gegen 03:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Grünwald, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 19-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit, wohnhaft im Landkreis München, verlor die Kontrolle über seinen Audi auf der Gabriel-von-Seidl-Straße in Fahrtrichtung Kaiser-Ludwig-Straße.

Unfallursache und Verletzungen

Nach der Einmündung zum Forstweg geriet das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn und kollidierte frontal mit dem Zaun eines angrenzenden Anwesens. Der Aufprall schleuderte das Auto zurück auf die Straße, wo es zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen am Unfallort

Vor Ort ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung des Fahrers, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Durch den Unfall wurden sowohl der Pkw als auch die Umzäunung und die Fassade eines weiteren Anwesens erheblich beschädigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Untersuchungen aufgenommen.