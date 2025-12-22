Newsletter
19-jähriger E-Scooter-Fahrer mit 2,2 Promille in Augsburg gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-jähriger E-Scooter-Fahrer mit 2,2 Promille in Augsburg gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg-Oberhausen ereignete sich in der Nacht auf Montag (22. Dezember 2025) ein Vorfall mit einem E-Scooter-Fahrer. Ein 19-jähriger Mann fuhr in der Dieselstraße unter Alkoholeinfluss.

Polizeikontrolle wegen auffälliger Fahrweise

Gegen 03:15 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf, da er Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel ignorierte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er alkoholinspiriertes Verhalten zeigte.

Atemalkoholtest mit hohem Promillewert

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, woraufhin die Polizei die Weiterfahrt unterband und eine Blutentnahme veranlasste.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Ermittlungen gegen den 19-jährigen Deutschen laufen nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

