19-Jähriger in Traunstein ausgeraubt und verletzt: Polizei sucht Zeugen

TRAUNSTEIN. Ein Vorfall am Karl-Theodor-Platz in Traunstein endete für einen 19-jährigen Mann am gestrigen Abend mit schweren Verletzungen. Der junge Mann geriet in einen Streit mit einer Gruppe und wurde mehrfach geschlagen, bevor ihm seine Tasche und Schuhe entwendet wurden. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt nun die genauen Umstände des Vorfalls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen melden Angriff am Rewe-Markt

Am Montag, dem 8. Dezember 2025, gegen 17.50 Uhr, alarmierten unbeteiligte Zeugen die Integrierte Leitstelle Traunstein, nachdem sie einen blutenden und verletzten jungen Mann entdeckt hatten. Nach den ersten Ermittlungen ergab sich, dass der 19-jährige Deutsche von zwei zunächst unbekannten Tätern angegriffen wurde.

Streit eskaliert vor Supermarkt

Laut bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei bekannte Personengruppen zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr vor dem Rewe-Markt am Karl-Theodor-Platz in Traunstein in einen heftigen Streit. Dabei soll der 19-Jährige aus dem Landkreis Traunstein von zwei 17-jährigen Deutschen niedergeschlagen worden sein. Die Angreifer, die ebenfalls aus Traunstein und dem dortigen Landkreis stammen, raubten dem Opfer seine Umhängetasche und seine Schuhe. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kriminalpolizei ermittelt zu Ablauf und Beteiligten

Die Polizeiinspektion Traunstein übernahm sofort die ersten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen. Der Fall wurde anschließend dem Kriminaldauerdienst und dem Fachkommissariat für Raubdelikte unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übergeben. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen der genaue Tatablauf sowie die Identifizierung der Täter.

Die Kriminalpolizei Traunstein bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Informationen können unter der Telefonnummer (0861) 9873-0 oder bei jeder Polizeidienststelle gegeben werden.