19-Jähriger nach bewaffnetem Raub bei iPhone-Übergabe in Landau a.d.Isar festgenommen

Am Samstagabend, dem 10. Januar 2026, sorgte ein groß angelegter Polizeieinsatz in Landau a.d.Isar, im Landkreis Dingolfing-Landau, für Aufsehen. Im Mittelpunkt stand die Festnahme eines 19-Jährigen, der ohne Widerstand von Spezialkräften gefasst wurde.

iPhone-Verkauf endet in Bedrohungssituation

Laut der Kriminalpolizeiinspektion Landshut hatte eine 21-jährige Frau aus Landau a.d.Isar ein iPhone auf einer Online-Verkaufsplattform angeboten. Nach erfolgreicher Verkaufsverhandlung traf sie sich am Freitag, dem 9. Januar 2026, mit dem Käufer in der Breslauer Straße. Was als harmloser Verkauf begann, endete jedoch in einer bedrohlichen Situation: Der potenzielle Käufer zog eine Pistole und bedrohte die Verkäuferin, bevor er in Richtung Bahnhof flüchtete.

Ermittlungen führen zur raschen Festnahme

Sofort nach dem Vorfall wurden umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die schnell einen 19-jährigen Mann aus Landau a.d.Isar in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung durch Einsatzkräfte am folgenden Abend wurden sowohl die vermutete Schusswaffe als auch mehrere Mobiltelefone und Tablets gefunden.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bereits am Samstagabend erwirkte die Staatsanwaltschaft Landshut einen Haftbefehl, und der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Syrer, wurde wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes festgenommen. Am nächsten Tag wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt und befindet sich nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Veröffentlicht: 12.01.2026, 13.45 Uhr