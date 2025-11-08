Newsletter
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

19-Jähriger schwer verletzt in Rottendorf: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagmittag ereignete sich im Ostring in Rottendorf ein schwerer Vorfall, bei dem eine Person schwerverletzt aufgefunden wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

Um 12:58 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle ein Notruf über eine verletzte Person im Bereich Ostring. Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte rückten daraufhin aus. Vor Ort fanden sie einen 19-jährigen Mann mit Verletzungen, der sofort in ein Krankenhaus transportiert wurde. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei ist im Einsatzgebiet präsent, um Hinweise zu sammeln und Spuren zu sichern. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Die Ursache der Verletzungen des 19-Jährigen ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die zwischen 10:40 Uhr und 13:00 Uhr im Bereich des Ostrings in Rottendorf Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu wenden. Besonders wird ein Mann, der in diesem Zeitraum mit einem Hund im Bereich des Ostrings unterwegs war, gebeten, sich zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

