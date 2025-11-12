19-Jähriger stellt sich nach Raub in Jettingen-Scheppach und sitzt in Haft

Ein Raubüberfall in der Norma-Filiale in Jettingen-Scheppach am 3. November 2025 beschäftigt weiterhin die Ermittlungsbehörden. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr, als ein Täter die Tageseinnahmen mit einem Messer erbeutete.

19-jähriger Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Am 10. November 2025 stellte sich ein 19-jähriger syrischer Mann bei der Polizei in Burgau. Er wurde vorläufig festgenommen und am nächsten Tag dem Amtsgericht Memmingen vorgeführt, wo die Ermittlungsrichterin einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt, während die Ermittlungen von der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Neu-Ulm unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen fortgeführt werden.

Erstmeldung: Raub in Supermarkt

Bereits am Abend des 3. Novembers hatte ein unbekannter Täter in der Norma-Filiale in Jettingen-Scheppach die Verkäuferin mit einem Cutter-Messer bedroht. Unter der Aufforderung „Geld her“ übergab die Kassiererin die Tageseinnahmen. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß und anschließend auf einem E-Scooter. Die genaue Höhe des erbeuteten Bargelds ist noch unbekannt.

Zeugen gesucht

Der Täter wurde von Zeugen als etwa 20 bis 25 Jahre alt und mindestens 180 cm groß beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover mit „Chicago Bulls“-Emblem und schwarze Handschuhe. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat haben, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.