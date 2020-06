2. Bundesliga: Bielefeld mit Sieg gegen Darmstadt Zweitliga-Meister

Am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Arminia Bielefeld zuhause gegen Darmstadt 98 mit 1:0 gewonnen und die Zweitliga-Meisterschaft klar gemacht. Beide Mannschaften starteten offensiv, die erste Chance der Arminia in der vierten Minute durch Soukou konnte Lilien-Keeper Schuhen aber gerade noch mit der Schulter vereiteln. Auf der anderen Seite köpfte in der neunten Minute Pieper den Schlenzer von Schnellhardt noch aus der Gefahrenzone, in der 16. Minute verpasste erneut Soukou knapp die Führung der Ostwestfalen.

Andreas Voglsammer (Arminia Bielefeld), über dts Nachrichtenagentur

In Minute 34 setzte sich Heller rechts durch und prüfte Arminia-Keeper Ortega. Entsprechend ging es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte ging es offensiv weiter: in der 50. Minute parierte Ortega glänzend gegen den Abschluss von Dursun.

In der 52. Minute dann die Führung für Bielefeld: nach einer Ecke köpfte Prietl rechts unten ein. In der Folge kontrollierte der Gastgeber die Begegnung, Darmstadt kam kaum mehr gefährlich vor das gegnerische Tor. Ein Abschluss von Holland in der 77. Minute blieb die letzte interessantere Lilien-Aktion, Ortega fing sicher. Eine höhere Führung ließ Prietl in der 89. Minute nach einem Konter liegen, als er aus zentraler Position knapp links vorbeischoss.

Mit dem knappen aber insgesamt verdienten Sieg steht Bielefeld als Zweitliga-Meister fest, während Darmstadt auf Platz fünf bleibt.