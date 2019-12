Am 18. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Bielefeld bei St. Pauli mit 0:3 verloren, bleibt aber aufgrund des Vorsprungs dennoch an der Spitze. Der HSV spielte mit einem 2:2 nur unentschieden gegen Darmstadt und wäre fast auf den dritten Tabellenrang abgerutscht. Stuttgart hatte die Chance, nach dem zweiten Rang zu greifen, ließ aber mit einem 2:2 in Hannover ebenfalls Punkte liegen.

HSV-Fans, über dts Nachrichtenagentur

Auch der FC Erzgebirge Aue meldete sich oben zurück, nach einem 3:1 gegen Greuther Fürth sind die Veilchen auf Rang vier.