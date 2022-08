Am 5. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Richtig ab ging es erst in der zweiten Halbzeit: Braunschweigs Robin Krauße brachte die Gastgeber in der 56. in Führung, und von da an ging es hin und her: Nicolas Gavory traf für Düsseldorf in der 61. Minute zum Ausgleich, dann legte Braunschweigs Anton Donkor in der 70. Minute wieder einen drauf, bevor eine Minute später Düsseldorfs Marcel Sobottka erneut ausglich (71. Minute).

Fortuna ist damit auf Rang fünf, Braunschweig darbt auf Rang 17.

Foto: Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf), über dts Nachrichtenagentur