2. Bundesliga: Braunschweig und Schalke feiern Auswärtssiege

Eintracht Braunschweig hat am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf 2:1 gewonnen und damit seine Negativserie in der 2. Bundesliga beendet. Der FC Schalke 04 setzte sich zeitgleich mit 3:0 bei Hannover 96 durch und feierte damit am 9. Spieltag den vierten Sieg in Folge.

Moussa Sylla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Düsseldorf nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent: Christian Conteh brachte Braunschweig in der 25. Minute aus spitzem Winkel in Führung, bevor Max Marie (39. Minute) kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel kam die Fortuna durch Kenneth Schmidt (65.) noch einmal heran, fand aber gegen die kompakt verteidigenden Niedersachsen kein Mittel mehr. Damit gelang der Eintracht der erste Dreier seit Anfang August, während Düsseldorf auch im ersten Spiel unter Trainer Markus Anfang sieglos blieb.

Am Maschsee sorgte Schalke früh für klare Verhältnisse. Moussa Sylla traf bereits in der 3. Minute und legte wenig später den zweiten Treffer nach (8.). Hannover fand erst spät ins Spiel, blieb aber trotz hohem Ballbesitz harmlos. Nach der Pause kontrollierten die Gäste das Geschehen und entschieden die Partie endgültig, als Christian Gomis in der 85. Minute zum 3:0 einköpfte. Der Aufwärtstrend der Gelsenkirchener hält damit an, während 96 weiter auf Konstanz wartet.