2. Bundesliga: Braunschweig unterliegt Karlsruhe

Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig im Heimspiel gegen den Karlsruher SC mit 1:3 verloren. Der KSC startete mit gutem Vorwärtsdrang und ging in der 14. Minute in Führung, als eine Ecke von Heise im Rückraum bei Choi landete und der Südkoreaner die Kugel im Netz unterbrachte, wobei Ziegele noch entscheidend abfälschte. Wenig später in der 18. Minute legte der Gast nach, als Wanitzek einen direkten Freistoß aus 18 Metern butterweich im linken Eck versenkte.

Linienrichter beim Fußball mit Fahne, über dts Nachrichtenagentur

Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner hatte in der 28. Minute durch Wanitzek und in der 29. durch Hofmann Möglichkeiten weiter zu erhöhen, ließ diese jedoch liegen. So kamen die Hausherren in der 31. Minute nochmal heran, als Kammerbauer in die Mitte zu Proschwitz spielte und der Stürmer vor der Strafraumgrenze per Drehschuss ins rechte Eck traf. Es ging mit einer knappen Gästeführung in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglicheneres Spiel, Braunschweig hatte in der 57. Spielminute die Großchance auf den Ausgleich, doch nach Lattentreffer von Kroos prallte die Kugel vom Knie des überraschten Proschwitz ins Toraus. Stattdessen baute der KSC die Führung wieder aus, als Choi nach Fehler im Abwehrverbund der Niedersachsen das Leder von Hofmann zugepasst bekam und überlegt links unten einschob. Darauf fanden die Gastgeber keine Antwort mehr. Mit dem Sieg klettert der Karlsruher SC in der Tabelle auf den achten Rang, Braunschweig rutscht auf Platz 15 ab.

In den Parallelspielen der 2. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Düsseldorf – Sandhausen 1:0, Paderborn – St. Pauli 2:0, Kiel – Heidenheim 2:2.