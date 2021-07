2. Bundesliga: Bremen und Hannover unentschieden

Zum Auftakt in die 2. Bundesliga haben sich mit Werder Bremen und Hannover 96 zwei Altbekannte am Samstagabend 1:1 unentschieden getrennt. Dabei war Hannover zumindest nach der Halbzeitpause die klar bessere Mannschaft und schrammte auch nur knapp am Sieg vorbei. Alle Tore schossen die Niedersachsen ohnehin: Hannovers Simon Falette erzielte in der 49. Minute ein durch Ömer Toprak erzwungenes Eigentor, sein Teamkollege Marvin Ducksch besorgte sechs Minuten später den Ausgleich.

Spieler von Hannover 96, über dts Nachrichtenagentur

Und der Ex-Düsseldorfer war es auch, der in der 83. Minute aus 13 Metern freie Bahn aufs Tor hatte, aber knapp daneben zielte.