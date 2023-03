2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt gegen Kaiserslautern

Am 25. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadt 98 am Samstagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 gewonnen – und sich damit wieder auf Rang eins der Tabelle platziert. Lautern bleibt auf Platz sechs. Filip Stojilković erzielte die beiden Darmstädter Treffer, in der 36. und 43. Minute.

Die Hessen hatten von Anfang an mehr Ballbesitz, brauchten aber eine Weile, bis sie damit etwas anfangen konnten – und von Lautern regelrecht eingeladen wurden. Am Ende war es aus Darmstädter Sicht dann doch noch eine überzeugende Leistung – der Sieg verdient.