2 Bundesliga Darmstadt Gewinnt Gegen Rostock

Am 4. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadt gegen Rostock mit 4:0 gewonnen. Es trafen zweimal Phillip Tietz (3. und 54. Minute), Marvin Mehlem (18.) und Tobias Kempe per Foulelfmeter (74. Minute).

In der Tabelle ist Darmstadt nun mit zwei Siegen und einer Niederlage vorerst auf Rang drei, kann aber an diesem Wochenende noch von Regensburg oder Düsseldorf übertrumpft werden. Rostock rutscht nach zwei Siegen und nunmehr zwei Niederlagen auf Platz 10.

