Am 21. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 mit 1:0 gewonnen. Phillip Tietz erzielte in der 78. Minute den schon längst verdiente Führung aus 16 Metern per Freistoß. Darmstadt bleibt damit unangefochtener Tabellenführer, Rostock rutscht auf Platz elf.

Fußballer mit Ball, über dts Nachrichtenagentur