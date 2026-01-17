Newsletter
type here...
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Dresden gibt Rote Laterne an Fürth weiter

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Dynamo Dresden hat zum Rückrundenauftakt der 2. Fußball-Bundesliga das Kellerduell gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 gewonnen.

Branimir Hrgota (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Dresdner gingen in der 35. Minute durch einen Kopfball von Neuzugang Thomas Keller in Führung. Keller, der im Winter von Heidenheim zu Dynamo wechselte, nutzte eine präzise Ecke von Rossipal, um den Ball aus kurzer Distanz ins Netz zu befördern.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Jakob Lemmer in der 49. Minute auf 2:0. Nach einem Ballgewinn von Pauli im rechten Halbfeld schloss Lemmer aus der Distanz ab und platzierte den Ball flach neben den linken Innenpfosten. Fürths Torhüter Schlieck war dabei nicht ganz schuldlos. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis, da Fürth keine entscheidenden Akzente setzen konnte.

Dynamo Dresden konnte mit diesem Sieg die Rote Laterne an die Fürther abgeben und hofft auf eine Trendwende in der laufenden Saison.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: 1. FC Nürnberg – SV Elversberg 3:2 und Preußen Münster – Karlsruher SC 0:2.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Geniestreich reicht nicht zum Heimsieg – FC Augsburg kassiert gegen Union den Ausgleich in der Nachspielzeit

0
Vier Heimspiele in Serie ohne Niederlage: Nach der Pleite in Gladbach kassierte der FC Augsburg in der Nachspielzeit gegen Union Berlin den 1:1-Ausgleich und konnte damit immerhin einen Punkt im Abstiegskampf holen. Ein Geniestreich von Claude-Maurice hatte den FCA in der ersten Hälfte in Führung gebracht.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 16.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel