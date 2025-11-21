Newsletter
Freitag, November 21, 2025
1.1 C
London
Sport
1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Dresden siegt in Bochum – Hertha gewinnt knapp

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Dynamo Dresden hat am 13. Spieltag der 2. Bundesliga beim VfL Bochum einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren, während Hertha BSC Eintracht Braunschweig mit 1:0 bezwungen hat.

2. Bundesliga: Dresden Siegt In Bochum - Hertha Gewinnt KnappMats Pannewig (VfL Bochum) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Bochum erwischten am Freitagabend die Gäste aus Sachsen den deutlich besseren Start. Dresden ging nach einer knappen halben Stunde in Führung, als Alexander Rossipal in der 26. Minute einen Abpraller aus kurzer Distanz verwertete. Kurz vor der Pause legte die Mannschaft von Thomas Stamm nach: Vincent Vermeij traf zur 2:0-Pausenführung (45.+1 Minute).

Bochum kam erst im zweiten Durchgang besser zur Geltung und verkürzte nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum durch Cajetan Lenz in der 58. Minute. Ein später Strafstoß hätte dem VfL die Chance zum Ausgleich eröffnet, doch Francis Onyeka setzte den Elfmeter in der 76. Minute hauchdünn am Pfosten vorbei. Trotz druckvoller Schlussphase rettete Dresden den knappen Vorsprung über die Zeit.

Im Olympiastadion gelang Hertha BSC nach einer zähen ersten Hälfte ein wichtiger Heimsieg. Die Entscheidung fiel wenig nach dem Seitenwechsel: Marten Winkler köpfte in der 56. Minute nach einer präzisen Flanke von Fabian Reese ein. Zwar kam Braunschweig gegen Ende nochmals in die Nähe des Berliner Strafraums, ernsthafte Ausgleichschancen blieben jedoch aus. Hertha verteidigte den knappen Vorsprung stabil und feierte den nächsten Erfolg in der laufenden Serie.

DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

