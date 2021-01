2. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt gegen Paderborn

Am 14. Spieltag in der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn mit 2:1 gewonnen. Düsseldorf war durch Kristoffer Peterson in der 22. Minute verdient in Führung gegangen, sein Teamkollege Kenan Karaman hatte im zweiten Durchgang nachgelegt (55. Minute). Nachdem Fortuna im ersten Durchgang klar die angrifflustigere und bessere Mannschaft war, machte der Anschluss durch Paderborns Chris Führich (79. Minute) die Gäste richtig heiß und ließ sie alles nach vorne werfen.

Marcel Sobottka (Fortuna Düsseldorf), über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf kam gegen Ende ins Schwimmen. Mit dem am Ende hauchdünnen Sieg bleibt die Fortuna auf Tabellenplatz fünf, Paderborn auf Rang 13.