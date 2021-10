2. Bundesliga: Düsseldorf unterliegt Paderborn spät

Am neunten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf zuhause gegen den SC Paderborn mit 2:3 verloren. Beide Mannschaften hatten von Beginn an einen guten Zug zum Tor, die Führung gelang aber den Gästen, als Michel in der neunten Minute perfekt von Yalcin geschickt wurde und allein vor Wolf cool blieb. In der 13. Minute folgte fast die schnelle Antwort, doch nach abgewehrtem Fernschuss von Klaus schoss Hennings knapp neben die Kiste.

In der 26. und 27. Minute hätte wiederum der SCP erhöhen können, Stiepermann und Michel scheiterten aber jeweils haarscharf. So schaffte der Gastgeber in der 34. Minute den Ausgleich, als Hennings eine Narey-Flanke aus kurzer Distanz einnicken durfte. Zur Pause stand es leistungsgerecht unentschieden.

Nach dem Seitenwechsel bleib es offensiv. In der 59. Minute foulte van der Werff Narey im Sechzehner und Hennings versenkte den fälligen Elfmeter souverän. Doch die Ostwestfalen reagierten prompt: in der 61. Minute leitete Platte bei einem Konter eine Stiepermannflanke zu Michel weiter und der Angreifer bezwang Keeper Wolf zum zweiten mal an diesem Nachmittag. In der 63. Minute wäre die Preußer-Elf dann fast wieder in Führung gegangen, doch Appelkamps sehenswerter Volleyschuss landete nur an der Querlatte.

Beide Teams drängten auf die drei Punkte, Erfolg hatte in der 83. Minute dann der Gast: eine Hereingabe von Michel landete punktgenau bei Platte und der Angreifer köpfte vielumjubelt ein. Danach versuchten die Hausherren nochmal alles, konnten diesmal aber keinen Treffer mehr nachlegen, auch weil Huth in der 88. Minute gegen den Kopfball von Bozenik auf dem Posten war. Mit dem Auswärtssieg klettert Paderborn in der Tabelle auf Rang zwei, Düsseldorf rutscht vorerst auf Platz elf ab. In den Parallelspielen der 2. Bundesliga verlor Kiel gegen Rostock mit 0:2 und Regensburg spielte gegen Karlsruhe mit 2:2 unentschieden.