Freitag, Oktober 31, 2025
Sport
2. Bundesliga: Elversberg und Hannover trennen sich remis

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SV Elversberg und Hannover 96 haben sich am 11. Spieltag der 2. Bundesliga mit 2:2 getrennt, während Preußen Münster einen 2:1-Heimsieg gegen Holstein Kiel gefeiert hat.

2. Bundesliga: Elversberg Und Hannover Trennen Sich RemisLukas Petkov (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Elversberg brachte Lukas Petkov die Hausherren in der 22. Minute per Kopf in Führung. Hannover kam durch ein unglückliches Eigentor von Florian Le Joncour in der 43. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schien Elversberg auf die Siegerstraße einzubiegen: Bambasé Conté traf in der 80. Minute im Nachschuss zum 2:1, nachdem Torhüter Nahuel Noll zuvor einen Strafstoß pariert hatte. Doch nur fünf Minuten später köpfte Virgil Ghita nach einem Freistoß von Enzo Leopold den Ball zum 2:2-Endstand ins Netz (85. Minute). In einer offenen Schlussphase blieb es beim leistungsgerechten Remis.

In Münster erwischte Holstein Kiel den besseren Start: Adrián Kaprálik traf in der 18. Minute zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Münster jedoch die Partie. Zunächst glich Oliver Batista-Meier per Foulelfmeter aus (60.), bevor Yassine Bouchama in der 77. Minute mit einem abgefälschten Schuss aus 14 Metern den 2:1-Siegtreffer erzielte. Kiel drängte zwar in der Schlussphase auf den Ausgleich, konnte die kompakte Abwehr der Preußen aber nicht mehr überwinden.

Durch das Unentschieden bleibt Elversberg im oberen Tabellenbereich, während Hannover in Reichweite der Topplätze bleibt. Münster rückt auf den 9. Tabellenplatz vor, während Kiel auf den 11. Rang zurückfällt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

