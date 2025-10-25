2. Bundesliga: Elversberg verliert in Bielefeld Tabellenführung

Die SV Elversberg hat am 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld 0:2 verloren.

Amara Condé (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Saarländer dominierten zwar den Ballbesitz, entwickelten aber über weite Strecken zu wenig Durchschlagskraft. Bielefeld setzte über Konter dagegen gefährliche Nadelstiche. Auf diesem Weg ging die Arminia auch in der 17. Minute durch Joel Grodowski in Führung. Knapp zehn Minuten später erhöhte Florian Le Joncour unglücklich per Eigentor die Führung der Hausherren. Im zweiten Durchgang zeigte sich die SVE zwar bemüht, aber letztendlich glücklos.

Damit verliert Elversberg die Tabellenführung an den FC Schalke 04, der am Vorabend gegen Darmstadt gewinnen konnte. Auch der SC Paderborn zog an der SVE vorbei, weil er zeitgleich 2:1 bei Dynamo Dresden gewann. Die Sachsen gingen zunächst per Elfmeter durch Christoph Daferner in Führung, ehe Filip Bilbija und Mika Baur die Partie drehten. Holstein Kiel und der VfL Bochum trennten sich schließlich 1:1 unentschieden. Die Tore erzielten Francis Onyeka und Louis Köster.