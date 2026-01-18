Newsletter
type here...
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: FCK siegt spät – Remis zwischen Darmstadt und Bochum

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der 1. FC Kaiserslautern hat am 18. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 mit 3:1 gewonnen.

Isac Lidberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In der Nachspielzeit erzielte Naatan Skyttä den Endstand, nachdem Semih Sahin zuvor den Führungstreffer für die Roten Teufel erzielt hatte. Hannover war zunächst durch Enzo Leopold in Führung gegangen, doch Kaiserslautern konnte durch Ivan Prtajin ausgleichen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer Gelb-Roten Karte für Hannovers Waniss Taibi.

In Bochum endete das Spiel zwischen dem VfL und dem SV Darmstadt 98 mit einem 3:3-Unentschieden. Darmstadt ging früh durch Fraser Hornby in Führung, doch Bochum konnte durch Francis Onyeka ausgleichen. Philipp Hofmann brachte Bochum dann in Führung, bevor Isac Lidberg für Darmstadt den Ausgleich erzielte. Ein Eigentor von Leandro Morgalla brachte Darmstadt erneut in Führung, doch Callum Marshall sicherte Bochum in der Schlussphase das Unentschieden.

Holstein Kiel gewann derweil mit 2:0 gegen den SC Paderborn 07. Steven Skrzybski und Lasse Rosenboom erzielten die Tore für Kiel. Paderborn hatte zwar Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Das Spiel wurde am Ende allerdings durch eine schwere Verletzung von Paderborns Calvin Brackelmann überschattet.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Volker Ullrich zieht wegen Wahlrecht vor das Bundesverfassungsgericht

0
Das neue Wahlrecht zur Verkleinerung des Bundestages sorgt weiterhin...
Polizei & Co

Katzen bei Minusgraden ausgesetzt: Tierheim schlägt Alarm

0
Bei eisigen Temperaturen in der Augsburger Innenstadt ausgesetzt: Katzenmama...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Vermischtes

Bei Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt tödlich gegen Baum – Wagen gerät in Brand

0
Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt...
FC Augsburg

Heimstärke nutzen | FC Augsburg will gegen Freiburg den Weg aus dem Tabellenkeller beginnen

0
Mit dem Remis gegen Berlin konnte der FC Augsburg seine Heimserie ausbauen. Am Sonntagabend sollte man weiter punkten, wenn man möglichst schnell aus dem Tabellenkeller klettern möchte.

Neueste Artikel