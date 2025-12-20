Newsletter
Samstag, Dezember 20, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Fortuna gewinnt Kellerduell gegen Fürth

DTS Nachrichtenagentur

Fortuna Düsseldorf hat im letzten Spiel der Zweitliga-Hinrunde einen knappen 2:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth errungen.

Die Partie begann mit einer frühen Führung für die Gastgeber, als Cedric Itten in der 24. Minute nach einer Vorlage von Florent Muslija traf. Düsseldorf dominierte die erste Halbzeit und ging mit einem verdienten 1:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Florent Muslija in der 65. Minute durch einen direkten Eckball auf 2:0. Greuther Fürth kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und verkürzte in der 86. Minute durch einen von Noel Futkeu verwandelten Foulelfmeter auf 1:2. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Mit diesem Erfolg zieht Düsseldorf in der Tabelle an Fürth vorbei. Die SpVgg überwintert auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: VfL Bochum – Karlsruher SC 2:2 und 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Magdeburg 2:3.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel