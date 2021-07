2. Bundesliga: Hamburg gewinnt zum Saisonauftakt auf Schalke

Zur Saisoneröffnung in der 2. Liga ist Neuabsteiger Schalke 04 zu Hause dem Altabsteiger HSV mit 1:3 unterlegen. Schalke war in der 7. Minute durch Simon Terodde sogar in Führung gegangen und konnte gut 20 Minuten später nochmal jubeln, als Hamburgs Robert Glatzel einen Elfmeter verschoss. Dem Pechvogel gelang in der 55. Minute dann aber doch noch der Ausgleich, Moritz Heyer legte in der 86. Minute noch einen drauf und drehte damit die Partie.

Fußball, über dts Nachrichtenagentur

Nun brach Schalke zusammen – Hamburgs Bakery Jatta konnte in der 90. Minute noch zum 3:1-Schlussstand erhöhen. Schalke startet damit mit einer unangenehmen psychologischen Hypothek in die Zweitligasaison – und ist am ersten Spieltag erst einmal auf Abstiegsrang 18.