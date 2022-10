2 Bundesliga Hannover Gewinnt Gegen Bielefeld

In der Samstagabendpartie des 12. Zweitligaspieltags hat Hannover 96 gegen Arminia Bielefeld mit 2:0 gewonnen. Dabei fielen die Treffer ganz am Anfang und ganz am Ende und es war bei weitem nicht so einfach für die 96er, wie es der Schlussstand vermuten lässt.

In der 4. Minute kam der erste Treffer durch Hannovers Cedric Teuchert, erst in der 86. Minute machte Havard Nielsen für die Gastgeber den Deckel drauf. Dazwischen war die tabellenletzte Arminia aber gar nicht so schlecht und hatte einfach nur Pech – der Ausgleich war auf dem Fuß, aber irgendwas stand immer im Weg. In der Tabelle klettert Hannover auf Platz fünf, Bielefeld bleibt mit der dritten Niederlage in Folge Schlusslicht.

Foto: Spieler von Hannover 96, über dts Nachrichtenagentur