2. Bundesliga: Heidenheim gewinnt souverän gegen Nürnberg

Zum Abschluss des 21. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim 5:0 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Die Entscheidung fiel am Sonntag bereits in der ersten Halbzeit, in der Tim Kleindienst die Hausherren mit einem lupenreinen Hattrick (19., 23. und 39. Minute) deutlich in Führung brachte. Zudem mussten die Gäste ab der 33. Minute in Unterzahl spielen, weil Enrico Valentin nach einem Foul die Rote Karte sah.

Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Im zweiten Durchgang waren die Heidenheimer dann fast durchgängig im Verwaltungsmodus und ließen nichts mehr anbrennen. Kleindienst konnte in der 80. Minute sogar noch seinen vierten Treffer des Tages erzielen, direkt im Anschluss wurde er ausgewechselt. Für den Schlussstand sorgte dann Marnon Busch in der 86. Minute.

In der Tabelle rücken die Heidenheimer durch den Sieg wieder auf den dritten Platz vor. Nürnberg steht unterdessen auf dem 13. Rang. Für Heidenheim geht es am kommenden Sonntag in Bielefeld weiter, Nürnberg ist bereits am Samstag gegen Sandhausen gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Hamburger SV – Arminia Bielefeld 2:1, SV Sandhausen – Karlsruher SC 0:3.