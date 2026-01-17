2. Bundesliga: Hertha und Schalke torlos

Im Topspiel des Rückrundenauftakts der 2. Bundesliga haben sich Hertha BSC und Herbstmeister FC Schalke 04 im Berliner Olympiastadion torlos getrennt. In einer Partie mit klaren Vorteilen für die Hausherren verhinderten vor allem ein überragender Loris Karius sowie das fehlende Abschlussglück der Hertha einen verdienten Heimsieg.

Loris Karius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Berliner begannen mutig und setzten die Gäste früh unter Druck. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich Hertha mehrere hochkarätige Chancen. Marten Winkler scheiterte nach starkem Zuspiel von Michaël Cuisance frei vor Karius, wenig später verfehlte Cuisance selbst nach technisch anspruchsvollem Abschluss das Tor nur knapp. Schalke wirkte offensiv gehemmt und kam im ersten Durchgang lediglich vereinzelt in Tornähe, unter anderem durch einen geblockten Abschluss von Kenan Karaman. Defensiv stand S04 jedoch meist stabil, sodass es trotz klarer Berliner Feldvorteile torlos in die Pause ging.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum. Hertha blieb die aktivere Mannschaft und näherte sich mehrfach der Führung an. Luca Schuler hatte gleich mehrere Gelegenheiten, darunter einen Kopfball aus kurzer Distanz sowie einen freien Abschluss, der am linken Pfosten landete. Wieder war es Karius, der mit starken Reflexen und gutem Stellungsspiel seine Mannschaft im Spiel hielt. Schalke brachte mit Christian Gomis frische Offensivkraft, blieb jedoch insgesamt harmlos und konnte kaum für Entlastung sorgen.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine intensivere, aber weiterhin chancenarme Schlussphase. Hertha wechselte mit Dawid Kownacki und Fabian Reese zusätzliche Offensivspieler ein, doch auch diese konnten den Bann nicht brechen. Auf der Gegenseite verhinderte Karius in der Schlussviertelstunde gleich mehrfach einen späten Treffer der Berliner, unter anderem gegen Reese und Cuisance. In den hektischen Schlussminuten sorgten Standardsituationen noch einmal für Unruhe, ein möglicher Treffer nach einem Freistoß wurde jedoch wegen Abseitsstellung aberkannt.

Nach vier Minuten Nachspielzeit blieb es beim 0:0. Hertha BSC verpasste es, ihre spielerische Überlegenheit und die Vielzahl an Chancen in einen Sieg umzumünzen, während Schalke 04 vor allem defensiv überzeugte und dank seines Torhüters einen Punkt aus der Hauptstadt entführte. Für die Gäste bedeutete das Remis einen hart erkämpften Zähler, für die Berliner dagegen fühlte sich das Ergebnis wie zwei verlorene Punkte an.