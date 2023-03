2. Bundesliga: HSV gewinnt gegen Nürnberg

In den Samstagspartien des 23. Zweitligaspieltags hat der Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:0 gewonnen. Jean-Luc Dompé traf in der 19., Ludovit Reis in der 52., und Ransford Königsdörffer legte in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einen drauf. Damit platziert sich der HSV auf Rang zwei der Tabelle, hinter Darmstadt und vor den Heidenheimern, die ihre Partie an diesem Spieltag zwar noch vor sich, aber auch fünf Punkte Abstand haben.

HSV-Fans, über dts Nachrichtenagentur

Nürnberg rutscht auf Position 13. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: SV Sandhausen – Holstein Kiel 1:1, Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf 0:1.