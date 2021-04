2. Bundesliga: HSV springt wieder auf Platz zwei

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung nur 3:3 gegen Hannover 96 gespielt. Damit springt der HSV in der Tabelle dennoch wieder auf Rang zwei. Er ist jetzt punktgleich mit Fürth.

Bobby Shou Wood (HSV), über dts Nachrichtenagentur

Hannover ist aktuell Neunter. In der Anfangsphase hatten am Sonntag zunächst die Niedersachsen etwas mehr Spielanteile, in der 14. Minute gingen aber die Gäste aus Hamburg durch einen Treffer von Aaron Hunt in Führung. Hunt war es auch, der in der 34. Minute nachlegte.

Insgesamt waren die Gäste in der ersten Hälfte das bessere Team. Nach dem Seitenwechsel konnten sie zudem in der 50. Minute weiter erhöhen: Den Treffer erzielte wieder Hunt, der diesmal aus etwa 17 Metern mit seinem linken Fuß ins rechte Eck traf. Komplett gaben sich die Hausherren im Anschluss aber nicht auf, zumal sie mit einem Tor von Genki Haraguchi (56. Minute) verkürzen konnten. In der Schlussphase wurde es nach dem Anschlusstreffer durch Marvin Ducksch (68. Minute) dann noch mal richtig spannend.

Der HSV drängte auf die Entscheidung, während Hannover wenigstens einen Punkt erkämpfen wollte. Ein vermeintlicher Treffer des gerade erst eingewechselten Simon Terodde zählte in der 73. Minute wegen einer Abseitsstellung nicht. Auf der anderen Seite konnten die Hannoveraner während einer starken Druckphase in der 84. Minute dann tatsächlich ausgleichen, wobei Haraguchi für den Treffer sorgte. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

Für den HSV geht es am Freitag gegen Darmstadt weiter, Hannover ist bereits am Donnerstag gegen Würzburg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: SV Darmstadt 98 – Fortuna Düsseldorf 1:2, 1. FC Nürnberg – SC Paderborn 2:1, Jahn Regensburg – Erzgebirge Aue 1:1, SV Sandhausen – Würzburger Kickers 1:0.