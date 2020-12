2. Bundesliga: HSV unterliegt Hannover in Unterzahl

Am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV im Heimspiel gegen Hannover 96 mit 0:1 verloren. Nach einem vorsichtigen Beginn ging Hannover mit der ersten guten Möglichkeit in Führung, als Weydandt in der 13. Minute nach einer Ecke über Umwege den Ball bekam und aus drei Metern einschieben durfte. Die Hamburger taten sich schwer eine Antwort zu finden und gerieten in der 25. Minute sogar in Unterzahl, als Kittel nach seinem zweiten gröberen Foul die gelb-rote Karte sah.

Fußballspieler von Hannover 96, über dts Nachrichtenagentur

Direkt danach hatte 96 die Chance zum Zweiten, doch Schindler köpfte nach Muroya-Flanke knapp vorbei. Kurz vor der Pause dann zwei gute Ausgleichschancen für den HSV, doch sowohl Teroddes Kopfball aus fünf Metern in der 43. als auch Vagnomans Volley aus neun Metern wehrte Esser bravourös ab. Es ging mit einer Gästeführung in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hanseaten langsam aktiver, Dudziak traf in der 59. Minute aus halblinker Position ans Außennetz, in der 62. Minute landete sein Kopfball in Essers Armen. Trotz Unterzahl kam die Thioune-Elf immer wieder zu Möglichkeiten, die Niedersachsen agierten zu passiv. In der 77. Minute tauchte Terodde auf einmal frei vor Esser auf, der 96-Keeper bestätigte seine Glanzform an diesem Nachmittag aber und hielt den Schuss aus halblinker Position. Nach einem Chip-Ball von Wintzheimer verfehlte der eingewechselte Hunt das Gehäuse in der 85. Minute.

Somit zitterten die Hannoveraner die knappe Führung über die Zeit und klettern in der Tabelle auf Rang elf, während der HSV auf den vierten Platz abrutscht. In den Parallelspielen der 2. Bundesliga gab es die folgenden Ergebnisse: Braunschweig – St. Pauli 2:1, Osnabrück – Karlsruhe 1:2, Fürth – Heidenheim 0:1.