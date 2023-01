2 Bundesliga Kaiserslautern Gewinnt In Hannover

In einer späten Samstagabendpartie hat Kaiserslautern am 18. Zweitligaspieltag in Hannover mit 3:1 gewonnen. Dabei war Hannover durch Derrick Köhn in der 17. Minute in einem sehenswerten Solo in Führung gegangen, wobei FCK-Keeper Luthe sich den Ball letztlich selbst ins Netz lenkte.

Seine Teamkollegen Julian Niehues (49.) und Terrence Boyd (66. Minute) konnten den Malus im zweiten Durchgang wettmachen – die Partie war gedreht, und der erst in der 76. eingewechselte Philipp Hercher machte in der siebten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. In der Tabelle klettert Kaiserslautern mit dem Auswärtssieg auf Rang vier, Hannover rutscht ab auf sieben.

Foto: Spieler von Hannover 96, über dts Nachrichtenagentur