2. Bundesliga: Karlsruhe besiegt St. Pauli

In der Samstagabendbegegnung der 2. Bundesliga hat der Karlsruher SC mit 2:1 gegen den FC St. Pauli gewonnen.

Fußbälle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gastgeber starteten in der 2. Minute mit einem frühen Treffer durch Marcel Franke in die Begegnung. In der 37. Minute gelang den Kiezkickern durch Jackson Irvine der Ausgleich. Insgesamt fand die Partie in der ersten Hälfte auf Augenhöhe statt, mit leichtem Vorteil für die Hausherren.

In der 69. Minute brachte Paul Nebel Karlsruhe erneut in Führung. Anschließend entwickelte sich eine hitzige Schlussphase, in welcher St. Paulis Hauke Wahl in der 77. Minute nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen musste. Ein weiterer Treffer blieb aus.

Am nächsten Samstag tritt Karlsruhe in Paderborn an, St. Pauli empfängt am Sonntag Elversberg.