2. Bundesliga: Kiel besiegt Dresden

Am 32. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden mit 2:0 gewonnen. Dresden kam gut in die Partie und hatte in der zehnten Minute die große Chance durch Petrak, dessen Schuss Kiel-Keeper Gelios gerade noch um den rechten Pfosten lenkte. In der 20. Minute köpfte Hauke Wahl nach einer Ecke gefährlich aufs Dresdner Tor, doch Chris Löwe nickte die Kugel von der Linie.

In der 39. Minute jedoch der Nackenschlag für die Gäste: Jannik Müller, der in der 35. Minute bereits Gelb gesehen hatte, sah nach rüdem Einsteigen gegen Dehm die zweite Verwarnung und wurde des Feldes verwiesen. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte geriet die Kauczinski-Elf auch noch in Rückstand, als sich Iyoha stark gegen zwei Dresdner Verteidiger durchsetzte und präzise ins obere rechte Toreck traf. Die Sachsen kamen im zweiten Durchgang nicht mehr richtig ins Spiel, Holstein übernahm die Kontrolle.

In der 80. Minute machte der eingewechselte Lauberbach den Heimsieg endgültig klar, als er nach Pass von Atanga aus 14 Metern vollstreckte. Mit dem Sieg klettert Kiel auf Tabellenplatz neun, während Dresden Tabellenletzter bleibt und fünf Punkte hinter Karlsruhe auf Platz 16 dem Abstieg entgegentaumelt.