2. Bundesliga: Kiel gewinnt in Paderborn – Platz zwei gefestigt

In den Samstagspartien des 22. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel beim SC Paderborn mit 4:0 gewonnen und damit Platz zwei der Tabelle gesichert, die Gastgeber bleiben auf Platz sechs. Die Störche sind damit punktgleich mit Tabellenführer FC St. Pauli, der allerdings seine Partie an diesem Spieltag noch vor sich hat.

Fußballspieler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Kieler lieferten am Samstag fast von Anfang an ein überzeugendes Spiel. Nur in den ersten Minuten hatte Paderborn ein paar richtig gute Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Stattdessen erzielte Finn Porath für Kiel in der 16. Minute den Führungstreffer, Steven Skrzybski legte in der 33. und Marvin Schulz in der 52. Minute nach. Nachdem Paderborns Martin Ens in der 91. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde, setzte Niklas Niehoff in der zehnten Minute der Nachspielzeit noch einen Treffer für die Gäste drauf.

Aus Protesten gegen Investoren-Pläne der DFL war auch diese Partie mal wieder lange unterbrochen, weil Fans Gegenstände aufs Spielfeld warfen. Etwa eine halbe Stunde lang ging es nicht weiter. Parallel spielten Schalke – Wiesbaden 1:0 und Rostock gegen HSV 2:2.