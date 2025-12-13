Newsletter
2. Bundesliga: Magdeburg und Kiel unentschieden

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am 16. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel in ihrem Kellerduell 3:3 unentschieden getrennt.

2. Bundesliga: Magdeburg Und Kiel Unentschieden1. FC Magdeburg – Holstein Kiel am 13.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Richtig los ging es erst kurz vor der Halbzeitpause: David Zec brachte die Gäste aus Kiel in der 43. Minute in Führung, doch dann kam noch in der Nachspielzeit der Ausgleich durch Magdeburgs Noah Pesch (45.+1), und dessen Teamkollege Baris Atik erhöhte sogar noch vor dem Pfiff zur Führung (45.+3) – die Partie war gedreht.

Im zweiten Durchgang war es dann wieder Kiels David Zec, der den Torreigen eröffnete (68. Minute), und zwar diesmal per Elfmeter, aber wieder konnte Magdeburg parieren und kam – ebenfalls durch Strafstoß – durch Mateusz Zukowski in der 84. Minute in Front. Erst in der Nachspielzeit kam der letztlich verdiente Ausgleichstreffer durch Kiels Steven Skzrybski (90.+2).

Außerdem spielten am Samstagnachmittag Karlsruhe – Paderborn 0:4 und Bielefeld – Kaiserslautern 0:0.

