2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt gegen Regensburg

Am 23. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg gegen Jahn Regensburg mit 2:0 gewonnen. Pascal Köpke (35.) und Taylan Duman (55. Minute) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Der Jahn hatte zwar im ersten Durchgang über weite Strecken mehr Ballbesitz und auch mal die Chance zum Ausgleich auf dem Fuß – in der zweiten Hälfte gingen aber dann die Puste und die Ideen aus.

Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

In der Tabelle festigt Nürnberg seinen siebten Tabellenplatz, Regensburg bleibt auf Position zehn.