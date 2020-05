2. Bundesliga: Nürnberg und Aue unentschieden

Am 27. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Nürnberg und Erzgebirge Aue mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Durch das Remis kletterte Nürnberg vom 15. Rang vorerst auf den 14. Tabellenplatz. Erzgebirge Aue kletterte durch das Unentschieden vom sechsten Rang vorerst auf den fünften Tabellenplatz.

Linienrichter beim Fußball mit Fahne, über dts Nachrichtenagentur

In der 51. Minute erzielte Dimitrij Nazarov das Führungstor für die Gäste. Bei einem Konter hatte Aues Mittefeldspieler Jan Hochscheidt seinen Teamkollegen Florian Krüger auf der linken Seite bedient, der in Richtung des zweiten Pfostens flankte, wo Nazarov den Ball aus knapp sechs Metern in die Maschen köpfte. Für den Nürnberger Ausgleichstreffer sorgte Aues Verteidiger Sören Gonther in der 63. Minute per Eigentor.

Behrens hatte sich rechts im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durchgesetzt und schoss an der Grundlinie aus sehr spitzem Winkel direkt auf das Tor. Der Ball wurde zunächst geblockt, landete allerdings bei Gonther, der aus etwas mehr als einem Meter vorbei am verdutzen Aue-Torhüter Martin Männel ins eigene Tor einschob. In der Parallel-Begegnung gewann der 1. FC Heidenheim 1846 gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0.