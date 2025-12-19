Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Paderborn gleicht spät aus – Hertha verspielt Sieg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der SC Paderborn und der SV Darmstadt 98 haben sich am 17. Spieltag der 2. Bundesliga 2:2 getrennt, während Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist.

2. Bundesliga: Paderborn Gleicht Spät Aus - Hertha Verspielt SiegSebastian Klaas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Paderborn erwischten die Gäste aus Hessen den besseren Start und gingen früh in Führung. Marco Richter traf in der 4. Minute zum 0:1. In der 37. Minute erhöhte Killian Corredor auf 0:2. Nach der Pause präsentierten sich die Gastgeber deutlich aktiver und wurden belohnt: Mika Baur verkürzte in der 55. Minute auf 1:2. Paderborn drängte weiter auf den Ausgleich und kam in der Schlussphase per Elfmeter zum Erfolg. Sebastian Klaas verwandelte den Strafstoß in der 85. Minute sicher zum 2:2-Endstand.

Im Olympiastadion entwickelte sich zwischen Hertha BSC und Arminia Bielefeld eine lange ausgeglichene Partie. Nach einer torlosen ersten Hälfte schoss Paul Seguin die Berliner in der 67. Minute in Führung. Die Hertha musste die Schlussphase nach einer Roten Karte gegen Toni Leistner in der 85. Minute in Unterzahl bestreiten. Kurz vor Schluss gelang den Gästen doch noch der Ausgleich: Stefano Russo traf in der 6. Minute der Nachspielzeit zum 1:1 und sicherte Arminia Bielefeld spät einen Punkt in der Hauptstadt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

