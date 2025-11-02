Newsletter
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Paderborn schlägt Fürth – Platz 1

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Abschluss des elften Spieltags der 2. Bundesliga hat der SC Paderborn 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen und damit die Tabellenführung erobert.

2. Bundesliga: Paderborn Schlägt Fürth - Platz 1Branimir Hrgota (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Paderborner gingen in der 37. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Laurin Curda in Führung. Filip Bilbija erhöhte in der 64. Minute nach einer Flanke von Curda per Kopf auf 2:0. Die Gäste aus Fürth hatten im Anschluss zwar einige Chancen, konnten den fälligen Anschlusstreffer aber erst in der 90. Minute erzielen. Das war letztendlich zu spät.

Paderborn zeigte sich insgesamt als die effektivere Mannschaft und konnte mit dem Sieg die Position in der Spitzengruppe der Liga festigen. Für Greuther Fürth hingegen bleibt die Defensive ein Problem, da sie mit 30 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga stellen. Die Fürther rangieren derzeit auf dem 16. Platz.

Für die Fürth geht es am Freitag gegen Münster weiter, Paderborn ist zwei Tage später in Magdeburg gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: VfL Bochum – 1. FC Magdeburg 2:0, Fortuna Düsseldorf – 1. FC Kaiserslautern 1:1.

