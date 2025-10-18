Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
Sport
1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Paderborn und Kaiserslautern siegreich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga haben der SC Paderborn 07 und der 1. FC Kaiserslautern Siege eingefahren, während Preußen Münster und Dynamo Dresden 2:2 gespielt haben.

2. Bundesliga: Paderborn Und Kaiserslautern SiegreichIvan Prtajin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der SC Paderborn 07 hat das ostwestfälische Derby gegen Arminia Bielefeld am Samstagnachmittag mit 4:3 gewonnen. Die Gäste gingen durch Joel Grodowski per Strafstoß in Führung (16. Minute). Mika Baur glich für die Hausherren aus (26.), doch Monju Momuluh stellte umgehend die Bielefelder Führung wieder her (29.). Nach der Pause drehte Paderborn die Begegnung: Steffen Tigges traf zum 2:2 (50.) und schnürte später den Doppelpack zum 4:2 (62.). Dazwischen hatte Filip Bilbija vom Elfmeterpunkt zum 3:2 getroffen (55.). Tim Handwerker verkürzte ebenfalls vom Punkt auf 3:4 (73.), mehr gelang den Arminen nicht mehr.

Im Südwest-Derby gewann der 1. FC Kaiserslautern beim Karlsruher SC mit 3:2. Ivan Prtajin brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung (11.). Naatan Skyttä erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 0:2 (54.). Der KSC konnte durch Fabian Schleusener (58.) und Lilian Egloff (83.) vorübergehend ausgleichen, bevor Marlon Ritter in der 3. Minute der Nachspielzeit den Endstand von 3:2 für Kaiserslautern herstellte.

Dynamo Dresden hat bei Preußen Münster eine 2:1-Führung verspielt und 2:2 gespielt. Alexander Rossipal erzielte per Freistoß die Führung für die Sachsen (23.). Nach dem Wechsel glich Jorrit Hendrix für die Gastgeber aus (51.), ehe Lars Bünning per Kopf zur erneuten Führung traf (70.). Den Ausgleich besorgte ausgerechnet Bünning selbst – mit einem unglücklichen Eigentor zum 2:2-Endstand (85.).

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

