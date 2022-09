2 Bundesliga Remis Im Derby Zwischen Hannover Und Braunschweig

Am achten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 das Niedersachsen-Derby vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Braunschweig mit 1:1 unentschieden gespielt. Beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne, allein an der Präzision im letzten Drittel mangelte es.

In der 22. Minute wurde es mal wirklich gefährlich, Tresoldi verfehlte aus 14 Metern aber haarscharf. Auch für den BTSV boten sich immer wieder Räume, doch immer stand am Ende noch ein 96-Fuß dazwischen. In der Nachspielzeit hatten die Hausherren stattdessen nochmal die große Gelegenheit, Nielsens Kopfball aus fünf Metern nach Ecke lenkte Fejzic aber noch drüber. Insgesamt ging das Unentschieden nach 45 Minuten in Ordnung.

Auch im zweiten Durchgang blieb es zunächst zerfahren. In der 64. Minute tauchte dann Nielsen auf einmal allein vor Fejzic auf, der Keeper hielt seinen Kasten aber erneut sauber. Ein Kracher in der 68. Minute weckte dann auch die Löwen auf, als Pherai einen Eckball direkt an die Latte beförderte. In der 69. Minute folgte dann auch die Führung für die Schiele-Elf, nach einer Ecke blieben sie dran und Wiebes Maßflanke nickte Ujah ein.

Die rasche Antwort verpasste in der 71. Minute wieder Nielsen, aus sechs Metern rauschte sein Kopfball nach Muroya-Hereingabe über das Gehäuse. Der Norweger sollte aber noch zum Torerfolg kommen, als der eingewechselte Teuchert ihn in der Mitte bediente und der Stürmer nur noch den Fuß hinhalten musste. In der Nachspielzeit holte sich die Eintracht die Führung fast wieder zurück, Kijewskis direkter Freistoß strich aber haarscharf links vorbei. Es blieb bei der Punkteteilung.

Damit bleibt Hannover vorerst Fünfter in der Tabelle, Braunschweig klettert vorerst auf Platz 16. In den Parallelspielen der 2. Bundesliga spielte zudem Karlsruhe gegen Heidenheim 0:0 unentschieden und Paderborn besiegte Regensburg mit 3:0.

Foto: Spieler von Hannover 96, über dts Nachrichtenagentur