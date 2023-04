2. Bundesliga: Sandhausen beendet Sieglosserie

Am 28. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Sandhausen im ersten Spiel unter dem Interimstrainerduo Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano gegen den 1. FC Magdeburg seine Sieglosserie beendet. Die Kurpfälzer hatten in den vergangenen neun Partien keinen Ligasieg einfahren können. Die Tore erzielten Verteidiger Dario Dumic in der 25. und 66. Spielminute für Sandhausen und Cristiano Piccini in der 89. für Magdeburg.

Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Trotz des Siegs bleibt der SVS auf dem letzten Tabellenplatz, rückt aber bis auf einen Zähler an Hansa Rostock heran, die beim SC Paderborn mit 3:0 verloren. Die Sandhäuser hatten am Montag Cheftrainer Thomas Oral entlassen, dem mit dem Team in sechs Ligaspielen kein Sieg und nur zwei Unentschieden gelungen waren. In der dritten Partie des Nachmittags setzte sich Holstein Kiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 durch.