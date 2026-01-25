type here...
Sport
1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Schalke rettet späten Punkt gegen Lautern

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Schalke 04 hat am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern kurz vor Schluss noch ein Unentschieden erreicht.

Kenan Karaman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kenan Karaman erzielte in der 90. Minute den Ausgleichstreffer für Schalke, nachdem Edin Dzeko bei seinem Debüt zuvor in der 87. Minute das Anschlusstor geschossen hatte. Kaiserslautern war durch Ivan Prtajin in Führung gegangen, der in der 61. Minute per Kopfball traf und in der 84. Minute erhöhte. Schalke-Coach Miron Muslic hatte im Vorfeld der Partie erklärt, dass Dzeko zunächst auf der Bank Platz nehmen würde, um später ins Spiel einzugreifen.

Parallel gewann der SC Paderborn 07 gegen Preußen Münster mit 2:1. Münster ging bereits in der 2. Minute durch einen Kopfball von Etienne Amenyido in Führung, nachdem Jano ter Horst unbedrängt flanken konnte. Paderborn glich in der 50. Minute aus, als Steffen Tigges nach einer Flanke von Curda per Kopfball traf. Tigges besorgte schließlich auch den Endstand. Münster spielte ab der 28. Minute in Unterzahl, nachdem Yassine Bouchama wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah.

In einem weiteren Spiel der 2. Bundesliga trennten sich die SV Elversberg und der VfL Bochum mit einem 1:1. Bochum ging in der 24. Minute durch Mats Pannewig in Führung, der nach einer Flanke von Morgalla traf. Elversberg glich in der 53. Minute durch Lukas Petkov aus, der nach einer Flanke von Mickelson erfolgreich war. Beide Teams hatten noch mehr Chancen, konnten jedoch keine weiteren Tore erzielen.

