Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
7.6 C
London
type here...
Subscribe
Sport
1 Min.Lesezeit

2. Bundesliga: Schalke schlägt Düsseldorf – Remis in Münster

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend sein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf mit 2:0 für sich entschieden, während Hannover 96 bei Preußen Münster trotz Zwei-Tore-Führung nur ein 2:2 erreicht hat.

2. Bundesliga: Schalke Schlägt Düsseldorf - Remis In MünsterKenan Karaman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In Düsseldorf hatte Schalke die Partie kurz vor der Pause durch einen verwandelten Strafstoß von Kenan Karaman (45.+2) geöffnet. Der Tabellenführer tat sich lange schwer, profitierte nach dem Seitenwechsel aber zusätzlich von der Düsseldorfer Unterzahl. In der Schlussphase sorgte Vitalie Becker (81.) nach einem schnellen Angriff für die Entscheidung. Düsseldorf spielte zwar engagiert, brachte in Unterzahl jedoch keinen Treffer zustande und kassierte die nächste Heimpleite.

In Münster sah Hannover lange wie der sichere Sieger aus. Die Niedersachsen hatten ihre Überlegenheit zunächst in Tore umgemünzt: Daisuke Yokota (73.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0, nachdem Benjamin Källmann in der 41. Minute die Führung gebracht hatte. Münster kam jedoch mit großer Moral zurück. Zunächst verwandelte Oliver Batista-Meier (90.+1) einen Strafstoß, bevor Zidan Sertdemir (90.+6) mit einem Schuss aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. Hannover brachte den Vorsprung nicht über die Zeit und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Beide Begegnungen boten viele spielerische Wendungen – doch während Schalke seine Tabellenführung festigte, verpasste Hannover einen wichtigen Auswärtssieg.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Polizei & Co

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Explosion und Vollbrand in Wohnhaus in Chamerau: Zwei Verletzte, Ermittlungen laufen

0
CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau ereignete sich heute Vormittag...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel