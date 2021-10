2. Bundesliga: Schalke schlägt kämpferische Dresdner deutlich

Am elften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 zuhause gegen Dynamo Dresden mit 3:0 gewonnen. Die Sachsen spielten von Beginn an mutig mit und hatten einige kleinere Abschlüsse, die Fraisl aber nicht wirklich in Bedrängnis brachten. In der 20. Minute wurden die Gastgeber da schon konkreter: erst hämmerte Zalazar einen 20-Meter-Schuss an den rechten Pfosten und anschließend erzwangen die hartnäckigen Königsblauen letztlich durch Ouwejan die Führung, als der das Leder vor einem Verteidiger über die Linie drückte.

Fußball liegt vor Freistoßspray, über dts Nachrichtenagentur

In der 26. Minute verfehlte Palsson aus 16 Metern knapp. In der 43. Minute prüfte Stark mal Fraisl, der Schuss aus 17 Metern geriet aber zu zentral und drückte etwas die Harmlosigkeit der engagierten Dresdner insgesamt aus. Zur Pause führte das Heimteam durchaus verdient.

Auch zur zweiten Halbzeit blieb der Erstliga-Absteiger gefährlicher, in der 47. Minute packte Broll gegen Teroddes Versuch aus 13 Metern eine starke Parade aus. In der 50. Minute scheiterte Mikhailov im Eins-gegen-Eins am Schlussmann. Nach und nach überließen die Knappen den Gästen aber den Ball. In der 63. Minute köpfte Sohm nach Schröter-Flanke aus sieben Metern wuchtig auf den Kasten, doch Fraisl wehrte sensationell ab.

In der 70. Minute hielt der Torwart auch gegen den Versuch von Daferner aus spitzem Winkel. Stattdessen gelang der Grammozis-Elf dann aber die Entscheidung, als Bülter in der 78. Minute eine Ouwejan-Ecke aus fünf Metern frei einköpfen durfte. Anschließend kam nicht mehr viel von der Schmidt-Elf. Ein Distanzschuss von Mai in der 90. Minute ging nochmal knapp daneben.

Die Königsblauen machten in der Nachspielzeit aber den Deckel drauf, als Kaminski nach Ouwejan-Freistoß auch zu viel Platz bekam und ins lange Eck einnickte. Mit dem Heimerfolg klettert Schalke in der Tabelle vorerst auf Rang zwei, Dresden belegt Platz zwölf.