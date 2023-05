2. Bundesliga: St. Pauli gewinnt in Darmstadt

In der Samstagabendpartie des 31. Zweitligaspieltags hat der FC St. Pauli mit 3:0 gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen. Mit einem Sieg im eigenen Stadion hatten die Lilien die Möglichkeit, den Aufstieg frühzeitig sichern zu können. Von Beginn an war jedoch klar, dass der FC St. Pauli dabei ein Wörtchen mitzureden hatte, schließlich schien der ersehnte Relegationsplatz in greifbarer Nähe.

Fußball, über dts Nachrichtenagentur

Die erste Chance des Spiels gehörte dem Team aus Darmstadt, aber auch die Kiezkicker konnten kurz darauf den ersten Torschuss verbuchen. Das Spiel entwickelte sich zunächst zu einer Begegnung auf Augenhöhe, beide Seiten machten Druck und zeigten sich kämpferisch. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte ging St. Pauli in der 45. Minute durch ein Eigentor von Phillip Tietz in Führung.

Tietz fälschte einen Kopfball vom Darmstädter Adam Dzwigala so ab, dass der eigene Torwart keine Chance mehr hatte, den Treffer zu verhindern. Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Kiezkicker defensiver als zuvor und standen tief in der eigenen Hälfte. In der 57. Minute erhöht Elias Saad folgerichtig für St. Pauli. Die Südhessen ließen jedoch nicht locker und erhöhten den Druck.

Die Gäste aus Hamburg wirkten hingegen extrem abgeklärt und machten kaum Fehler im Aufbauspiel. In der 84. Minute beendet schließlich St. Paulis David Otto alle Hoffnungen der Darmstädter auf eine frühzeitige Aufstiegsparty und traf zum 3:0 Endstand für die Mannschaft aus Hamburg. St. Pauli ist hingegen zurück im Rennen um die Aufstiegsplätze.