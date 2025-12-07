Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

2. Liga: Kein Sieger im Frankenderby zwischen Nürnberg und Fürth

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Abschluss des 15. Spieltags der 2. Bundesliga haben sich der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth 2:2 getrennt.

2. Liga: Kein Sieger Im Frankenderby Zwischen Nürnberg Und FürthJulian Justvan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einem spannenden Spiel im Max-Morlock-Stadion erzielte Luka Lochoshvili in der 48. Minute das erste Tor für Nürnberg. Die Fürther glichen jedoch schnell aus, als Felix Klaus in der 54. Minute traf. Mohamed Alì Zoma brachte Nürnberg in der 57. Minute erneut in Führung, doch Aaron Keller sorgte in der 61. Minute für den erneuten Ausgleich. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, doch trotz zahlreicher Chancen blieb es beim Remis.

In der Tabelle verlassen die Fürther die direkten Abstiegsränge und rücken auf den 16. Platz vor. Die Nürnberger rutschen unterdessen auf den elften Rang ab. Für Nürnberg geht es am kommenden Sonntag bei Schalke weiter, Fürth ist schon am Freitag gegen Hertha gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel 1:1, Hertha BSC – 1. FC Magdeburg 0:2.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

