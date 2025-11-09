Newsletter
2. Liga: Tabellenführer Paderborn schlägt Schlusslicht Magdeburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zum Abschluss des zwölften Spieltags der 2. Bundesliga hat der SC Paderborn 1:0 beim 1. FC Magdeburg gewonnen und damit die Tabellenführung verteidigt.

Die Ostwestfalen konnten bereits nach neun Minuten durch ein Kopfballtor von Sebastian Klaas in Führung gehen. Dabei hatten eigentlich die Hausherren den temporeicheren Start erwischt, allerdings, ohne sich wirkliche Großchancen herauszuspielen. Später hatte Magdeburg Pech, als ein Handelfmeter nach VAR-Überprüfung zurückgenommen wurde.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Paderborn aktiver und ließ Magdeburg kaum noch vor das eigene Tor kommen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim knappen Sieg für die Gäste. Magdeburg fehlte es letztendlich im letzten Drittel an Präzision und Durchschlagskraft, während Paderborn die Führung verteidigte.

In der Tabelle haben die Ostwestfalen nach dem Sieg zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten Schalke 04. Magdeburg bleibt punktgleich mit Dresden das Schlusslicht. Für die Magdeburger geht es nach der Länderspielpause am 22. November in Düsseldorf weiter, Paderborn ist zeitgleich gegen Hannover gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Holstein Kiel – Fortuna Düsseldorf 1:0, Eintracht Braunschweig – VfL Bochum 0:2.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

